Bomberydder ankommet til mystisk politiaktion

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste tager nu del i den igangværende politiaktion i Holbæk.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, som kort efter klokken 13 har konstateret, at en større politistyrke både er ankommet til en adresse i Apotekerhaven i Holbæk, men også, at bomberyddere har sat kurs mod en anden adresse i fjordbyen.

Siden kort efter klokken 19 lørdag aften har politiet arbejdet ved Apotekerhaven. Midt- og Vestsjællands Politi har endnu ikke ønsket at fortælle, hvad aktionen tager afsæt i. Men kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard har forklaret, at der er tale om en igangværende efterforskning.

- Det er meget sparsomt, hvad vi kan fortælle. Men jeg kan bekræfte, at vi siden i aftes lørdag og stadig nu her søndag er til stede i Holbæk i en sag, der er under efterforskning, siger Martin Bjerregaard.

Øjenvidner har ifølge TV2East set en bil blive kørt fra Apotekerhaven på en ladvogn, og angiveligt er to personer blevet ført bort af politiet. Det kan politiet dog heller ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Politiet interesserer sig ud på eftermiddagen søndag også for en adresse på Anders Larsensvej. Foto: Per Rasmussen

Både kampklædte bejtente med automatvåben, men også teknikere i hvide heldragter er lørdag aften og natten til søndag blevet set ved lejligheden i Apotekerhaven, der er et forholdsvis nybygget kvarter.

Bomberyddere og et større antal patruljevogne er søndag klokken 13.30 ankommet til en adresse på Anders Larsensvej.

Martin Bjerregaard fortæller til Ekstra Bladet, at selv om det lige nu ser lidt voldsomt ud med politiets tilstedeværelse i Holbæk, så bør borgerne ikke være bekymrede.

Sådan så det ud lørdag aften, da politiet rykkede ud til en mystisk episode i Apotekerhaven i Holbæk.

Han bekræfter, at politiet arbejder på begge lokationer.

- Men jeg kan ikke kommentere på, om der er sammenhæng mellem de to lokationer i den igangværende efterforskning, siger han videre.

En omfattende undersøgelse af ejendommen på Anders Larsensvej er ud på eftermiddagen i gang. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladets mand fortæller, at en stor styrke er i gang med teknisk arbejde på adressen på Anders Larsensvej. Arbejdet er så omfattende, at betjente tømmer skraldespande, tagrender og kigger i kloakker omkring nedløbsrør.

Ekstra Bladet har talt med flere af vejens beboere. De fortæller, at der i huset på Anders Larsensvej bor et ungt par. De fortæller, at parret har boet på stedet i nogle år, og at de lader til at være et helt almindeligt par med et yngre barn.

Ingen af dem lader imidlertid til at være til stede på adressen i den gule etplansejendom.

Der kigges i tagrender, nedløbsrør, og skraldespande tømmes. Foto: Per Rasmussen

- Jeg har talt med en betjent, og det er lidt frustrerende, for man kan ikke få noget at vide, siger en kvinde fra vejen til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger deltager betjente fra PET også i aktionen. Det ønsker kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard ikke at af- eller bekræfte.

Ekstra Bladet har flere gange telefonisk kontaktet vicepolitiinspektør Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi for en uddybende kommentar til aktionen, men der henvises til politiets pressetjeneste.

Opdateres...

