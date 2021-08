Politiet var til stede ved Blåvandshuk Fyr efter fund af en 'granatlignende genstand'.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

En bomberydder blev tilkaldt til den vestjyske turistattraktion for at håndtere genstanden.

Granaten blev sprunget cirka kl. 18.10 og gav et mindre 'bom' i området.

Politiet havde vedlagt et billede af genstanden, som så ud til at have nogle år på bagen, inden den blev fjernet.