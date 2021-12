Bomberyddere blev tilkaldt til kirke

Et større område omkring Vor Frelsers Kirke i Esbjerg blev torsdag aften spærret af efter fundet af en mistænkelig æske.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet fik de en anmeldelse om fundet klokken 22.20, og anmelderens beskrivelse af æskens indhold betød, at politiet vurderede, at det var nødvendigt at undersøge æsken nærmere.

Hærens ammunitionsrydningstjeneste (EOD) blev derfor tilkaldt, og området blev spærret af, mens de nærmeste beboere blev bedt om at holde sig på afstand.

Kvinde anholdt

EOD undersøgte efterfølgende æsken, hvor de dog kom frem til, at æsken var uskadelig, og afspærringen omkring kirken blev efterfølgende ophævet klokken 02.34.

Politiet oplyser, at de i forbindelse med efterforskningen fandt frem til en 21-årig kvinde fra lokalområdet, som de har anholdt og sigtet for at have placeret æsken ved kirken.

Den 21-årige skal nu afhøres nærmere fredag, oplyser politiet.

Politiets vagtchef Ole Aamann oplyser til Ritzau, at den 21-årige kvinde er sigtet for trusler. Han ønsker ikke at komme nærmere ind på kvindens motiv.