Bomberyddere rykkede ud til eksplosiv øl i Sønderborg

Både politiet og Forsvaret rykkede mandag eftermiddag ud i Sønderborg, hvor en øl-fustage truede med at springe i luften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Øl-fustagen befandt sig på værtshuset Skaal i den centrale del af byen.

- Der er problemer med overtryk i en øl-fustage. Og for en sikkerheds skyld er EOD på vej for at tage hånd om fustagen, skriver politiet.

EOD er Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste.

Politiet understregede, at der ikke var fare for menneskeliv, men 'der kan meget vel lyde et brag som følge af en kontrolleret eksplosion senere i aften'.

Ifølge TV Syd er passagen mellem Skaal og Cafe Marcellos afspærret, og politiet opfordrede til, at man respekterede afspærringen på stedet.

Kort før klokken 19 oplyser politiet på Twitter, at EOD har sprunget fustagen, og 'det skete uden problemer og uden skade på noget'.