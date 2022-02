Bombetrussel mod byret

Retten i Kolding har tirsdag middag modtaget en bombetrussel fra en person over et telefonopkald.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er i gang med at undersøge sagen, som de betegner som en 'mistænkelig hændelse'.

'Sådan en henvendelse tager Sydøstjyllands Politi altid meget alvorligt og er derfor til stede med bl.a. flere politipatruljer,' lyder det i meddelelsen.

Byretten har været evakueret, men medarbejderne er vendt tilbage til bygningen, der fortsat er afspærret.

Politiet afsøger nu området og efterforsker sagen, ligesom de er i fuld gang med at undersøge, hvem der stod bag truslen.

