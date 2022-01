Bordel-vold: Mand anholdt efter overfald på kvinde

En 61-årig thailandsk kvinde ringede her til morgen og anmeldte et overfalds-lignende forhold i Udsholt i Nordsjælland.

Det bekræfter Matias Arvidsen, efterforskningschef hos Nordsjællands Politi, som fortæller, at anmeldelsen tikkede ind på alarmcentralen klokken 6.41.

- Det skal være sket tidligt om morgenen, og vi har lige siden efterforsket sagen, siger Matias Arvidsen, som oplyser, at en mistænkt mand er anholdt i sagen og ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen.

Foto: Allan Andersen

Foto: Allan Andersen

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på mandens alder eller personlige relation til kvinden.

Ekstra Bladet erfarer, at det mulige overfald skal være sket på et bordel, som også er den forurettede kvindes private bolig. Hun er ikke statsborger i Danmark.

Mathias Arvidsen oplyser, at politiet er i fuld gang med at undersøge, om der kan rejses sigtelse for røveri og voldtægt i den konkrete sag.