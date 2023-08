Borger hjalp: Plakatfuld mand knaldet for vanvidskørsel

En borger spottede søndag klokken 13.23 noget, der fik vedkommende til at kontakte politiet.

Da to 'kraftigt berusede' mænd forlod en bodega på Viggo Stuckenbergs Vej i Aarhus, satte de nemlig kurs mod en bil, som de forlod stedet i.

Den opmærksomme borger fulgte efter bilen og guidede samtidig en af politiets patruljevogne, som til sidst kunne standse bilen på Nørrebrogade i Aarhus C.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

I bilen sad en 71-årig passager og føreren, en 59-årig mand.

'Begge virkede berusede, og da den 59-årige blev sat til at blæse i et alkometer, viste displayet en promille et godt stykke over 2,0,' skriver politiet.

Derfor blev manden sigtet for spritkørsel. Da promillen var over to, betragtes det som vanvidskørsel, og derfor blev vedkommendes bil også beslaglagt med henblik på konfiskation.

Og som om det ikke var nok, var den 59-årige i forvejen frakendt kørekortet. Derfor blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden.