Borgere i Thyborøn skal lukke døre og vinduer for farlig røg

Sundhedsskadelig røg fra en brand på et skib i Thyborøn betyder, at alle i området skal gå inden døre og lukke døre og vinduer. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en meddelelse.

Det drejer sig om borgere i området, der afgrænses af Jagtvej i nord, Drejøvej i syd samt Læsøvej i vest.

Branden er opstået i et skib på havnen i Thyborøn. Røgen derfra er sundhedsskadelig, hvis man indånder den.

- Alle der opholder sig i området, hvor røgen er, bør gå inden døre og lukke for døre og vinduer og afbryde evt. ventilationsanlæg. Vi opfordrer samtidig til at holde sig fra brandstedet for ikke at genere slukningsarbejdet, skriver politiet.

Hvis man har indåndet røgen og efterfølgende får hovedpiner eller andre gener, bør man opsøge sin læge, lyder opfordringen.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er nogle tilskadekomne i forbindelse med branden, og at man er i gang med at undersøge årsagen.