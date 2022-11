Borgmester i chok: Sikkerheden omkring min familie bliver øget

Venstre-borgmesteren fra Greve har mandag aften haft politi og hundepatrulje på sin privatadresse.

Årsagen er en flaske med papir smurt ind i brændbart væske, som er blevet kastet mod politikerens hjem.

Chok

Det er en rystet borgmester, der tirsdag aften skriver et opslag på facebook.

- Mandag sidst på eftermiddagen finder jeg to vandballoner, som er smidt ind over hegnet til vores hus, og der lyder et stort brag, som jeg blot tænker er et kanon slag.

- Senere på aftenen finder vi en flaske, som indeholder papir, der er smurt ind i en eller anden form brændbart væske. Flasken er er forsøgt antændt, det viser sig, at den nok er kaste mod et af vores vinduer, skriver Pernille Beckmann.

Det fik borgmesteren til at reagere, og politiet kom til adressen samme aften for at sikre bevismateriale og undersøge for fingeraftryk på flasken.

Øget sikkerhed

Om formålet har været at antænde den 49-årige politikkers hus eller blot drengestreger, det vides ikke.

Men i opslaget på facebook slår Beckmann fast, at nu bliver sikkerheden omkring privaten øget.

- Jeg har derfor brugt en del af dagen på at drøfte med politiet, hvordan sikkerheden omkring mig og min familie kan øges, og det vil den blive.

TV 2 Lorry har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi og her bekræfter vagtchef Boye Rasmussen tirsdag aften, at politiet 'undersøger en hændelse' på Pernille Beckmanns adresse.