Borgmester: Psykisk forstyrret mand påkørte folk i Berlin

Meget peger i retning af, at det var en syg mands handling, da en 29-årig tysk-armenier onsdag påkørte folk ved Kürfürstendamm i Berlin og dræbte én og kvæstede 14.

Det siger Berlins borgmester, Franciska Giffey, torsdag morgen til RBB-Inforadio.

Hun kalder optrinet en 'amokhandling'.

Giffey beskriver den 29-årige som 'et psykisk svært forstyrret menneske'. Hans forklaringer til politiet har været forvirrede og usammenhængende.

Om der er andre kendsgerninger, som spillede ind, er ved at blive undersøgt. Politiet har været nødt til at afhøre ham med hjælp fra en tolk.

Men umiddelbar tyder det på, at politiet udelukker, at det handler om terror.

Den dræbte er en 51-årig lærer fra delstaten Hessen. Hun var på tur til Berlin med en skoleklasse. Flere af børnene blev ramt af den 29-åriges bil og kvæstet.

Mange frygtede, at onsdagens drama var en gentagelse af det, der skete på et julemarked i 2016 i Berlin ganske tæt på det aktuelle geringssted.

Her påkørte en islamist i en lastbil folk med det formål at dræbe. 12 mistede livet.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge, hvorfor den 29-tysk-armenier i bagagerummet af sin Renault Clio havde plakater liggende med henvisning til Tyrkiet. Om der eventuelt kan findes et motiv her. Han boede i Berlin.

- Jeg er dybt bedrøvet over denne forfærdende forbrydelse, skrev forbundskansler Olaf Scholz onsdag aften på Twitter.

- En udflugt for en skoleklasse fra Hessen endte i et mareridt. Vores tanker er hos familierne til den døde og de sårede, blandt dem mange børn. Jeg ønsker, at de alle hurtigt må komme sig.

Folk måtte springe for livet, da den 29-årige sidst på formiddagen onsdag på et af Berlins mest travle strøg i fuld fart kørte sin bil op på fortovet og fortsatte sit ræs et par hundred meter, inden han kørte gennem frontruden på en parfumebutik.