Borgmester udsat for identitetstyveri

En ukendt person har udgivet sig for at være borgmesteren i Fredericia

Hvis du som borger i Fredericia har modtaget en lidt spøjs mail fra borgmesteren, Steen Wrist, skal du måske lige tjekke mailadressen en ekstra gang.

Han er nemlig blevet udsat for identitetstyveri, skriver TV Syd.

'Kære alle, jeg er desværre blevet udsat for en slags identitetstyveri, ved at en ukendt person udgiver sig for at være mig.', skriver han på det sociale medie LinkedIn.

Nærmere betegnet, så udgiver identitetstyven sig for at være borgmesteren gennem en falsk mailadresse.

Skriver til borgere

Steen Wirst udtaler til TV Syd, at man har kendt til den falske mailadresse i nogle uger.

- Vi opdagede det for et par uger siden - først var det kun internt i organisation og til at håndtere. Senere udviklede det sig til, at man (identitetstyvene, red.) begyndte at sende mails ud til borgere uden for rådhuset, og så begynder at blive svært at håndtere.

På LinkedIn forklarer borgmesteren, at de mails, som den ukendte person blandt andet skriver ud til borgerne, indeholder anmodninger om, at borgmesteren har noget arbejde, som han vil have dem til at lave for sig.

Borgmesteren understreger i opslaget, at han ikke har trykket på nogle underlige links, og at hans computer ikke er blevet hacket.

Ubehageligt

I opslaget fortæller borgmesteren også om, hvordan hele situationen føles.

'Det er ubehagligt, at nogen udgiver sig for at være mig, da man jo ikke ved, hvad der eller bliver skrevet, ej heller til hvem.'

De falske mails er umiddelbart stoppet ifølge borgmesteren, men sagen er stadig givet videre til politiet i Fredericia.

