Bornholmsk museum dømt for brud på våbenloven

Forsvarsmuseet på Bornholm idømmes bøde på 75.000 kroner for brud på våbenloven - samtidig konfiskeres en række våben, oplyser Retten på Bornholm.

Dommen er afsagt tirsdag, men uden at der blev holdt et retsmøde. Det blev der til gengæld i sidste uge, hvor foreningen Kastellets Venner, som driver museet, forsvarede sig mod anklagemyndighedens påstande.

Sagen drejer sig om en række våben, der gennem en årrække er blevet opbevaret på museet. Men der var hverken styr på de krævede våbentilladelser, og de forhold, som våbnene blev opbevaret under, var heller ikke i orden.

Fra museets side lød det, at man mente at have handlet i god tro, idet man fra museets side var i dialog med politiet om opbevaringen af våbnene. Men det standpunkt har sagens dommer fejet af bordet.

Hun henviser til, at det var museets pligt at sikre, at den gældende lovgivning var overholdt. Det var den ikke, og derfor straffes museet.

Da der er tale om en forening, kan fængselsstraf ikke komme på tale. Der er nemlig ikke rejst tiltale mod nogen fysisk person.

Retten har udmålt straffen under hensyntagen til sagens alvorlige karakter, og så er det indregnet som en formildende omstændighed, at museet lider et betydeligt tab i form af den enorme mængde våben og våbendele, der med dommen konfiskeres.

Listen over konfiskerede genstande fylder over fem sider i dommen. Dertil kommer en liste på halvanden side med genstande, som vil blive konfiskeret, hvis ikke museet inden 12 måneder opnår de fornødne tilladelser.

Bøden på 75.000 kroner er i overensstemmelse med det krav, som anklagemyndigheden havde fremsat i sagen.