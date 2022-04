Bortført offer skulle tvinges til at begå kriminalitet

Tre bande-relaterede ville tvinge 27-årige til at skaffe penge ved økonomisk kriminalitet, lyder tiltalen

I næsten tre timer blev en 27-årig mand holdt fanget af tre kidnappere, der truede og mishandlede ham og tvang ham til halvnøgen at sætte sig på en glasflaske, der blev ført op i hans endetarm. Imens filmede voldsmændene den seksuelle ydmygelse.

Formålet med overfaldet var, ifølge politiet, at tvinge den 27-årige til at skaffe penge til de tre bande-relaterede mænd ved at begå økonomisk kriminalitet. Offeret har tidligere været involveret i en sag om omfattende bedragerier.

Københavns Byret begynder torsdag på retssagen mod de tre formodede kidnappere, to 28-årige og en 23-årig. Den ene af de ældste tiltalte er en veteran i det københavnske bandemiljø, og han har tidligere været tilknyttet den nu forbudte bande LTF. Han er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet. De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Kidnapningen skete i august 2020, men først godt et år senere, i oktober 2021, lykkedes det politiet at anholde og få varetægtsfængslet de tre nu tiltalte.

Hentet på hotel

Det 27-årige offer boede på Hotel Crown Plaza i Ørestaden, da han blev ringet op og truet til at komme ned på p-pladsen ved hotellet.

Han fik besked på, at hvis han ikke kom selv, ville de banke ham på hotelværelset: 'Det ender med et blodigt hotelværelse', lød truslen.

På p-pladsen ventede de tre mænd i en varebil, og den 27-årige blev truet med pistol til at sætte sig ind i varerummet. Han blev kørt til en boldbane ved Søndermarksskolen på Frederiksberg, hvor han, ifølge tiltalen, blev udsat for massiv vold. Undervejs i bilen blev han frarøvet 20.000 kr., som han havde på sig.

På boldbanen blev offeret, ifølge anklageskriftet, tildelt adskillige knytnæveslag, spark og tramp, så han pådrog sig hævelser, mærker, blødninger og sår. Han fik presset en kniv mod sit ene lår, mens den ene voldsmand spurgte: 'Skal jeg skære øret af ham?'.

Overfaldet fortsatte med, at han blev tvunget til at tage bukser og underbukser af og sætte sig på en glasflaske, der stod på skolens boldbane.

Efter mishandlingen blev offeret kørt til Frederiksberg Svømmehal på Helgesvej, hvor han blev sat af kl. 01.05 - to timer og tre kvarter efter bortførelsen.

Københavns Byret har afsat tre dage til sagen, hvor dommen ventes 26. april. Det nu 29-årige offer er indkaldt som vidne under sagen.

