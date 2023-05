Bortført pige fundet efter seks år: Genkendt i Netflix-serie

En seer af Netflix-serien 'Unsolved Mysteries' har nu medvirket til, at en forsvunden pige er blevet genforenet med sin far

Kayla Unbehaun var blot ni år gammel, da hun i juli 2017 pludselig forsvandt sammen med sin mor.

Den amerikanske piges far havde i starten af 2017 fået den fulde forældremyndighed, mens hendes mor var berettiget til overvågede besøg, skriver CNN.

Mor og datter havde været på camping, men da han den 5. juli skulle hente sin datter, var de ikke vendt tilbage.

I knap seks år har offentligheden forgæves ledt efter den forsvundne pige. Men lørdag tog det hele en drejning.

Genkendt fra Netflix-serie

En person havde set Netflix-serien 'Unsolved Mysteries' om forældrebortførelser, hvor et billede af, hvordan Kayla formentlig ville se ud i dag, fremgik.

Seeren genkendte herefter den nu 15-årige pige i en butik i den amerikanske delstat North Carolina - godt 1000 kilometer fra, hvor Kayla oprindeligt forsvandt i delstaten Illinois.

Personen underrettede en butiksmedarbejder, som ringede til politiet.

Annonce:

Moderen blev kort efter anholdt og skal nu for retten den 11. juli.

'Ovenud glad'

Kaylas far udtrykker i et Facebook-opslag sin lykke over at have datteren hjemme.

'Jeg er ovenud glad for, at Kayla er hjemme i sikkerhed,' lyder det i opslaget, hvor han også takker alle, der gennem de sidste seks år har hjulpet med at lede efter den forsvundne pige.

'Vi beder om ro til at lære hinanden at kende igen og navigere i denne nye begyndelse,' siger han videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Da han var én dag gammel, blev Paul Fronczak kidnappet fra fødeafdelingen. To år senere leverede politiet et barn tilbage til forældrene. Men var det samme dreng? Svaret fik familien først mange år senere. Læs mere her.