Bowlinghal tiltalt for uagtsomt manddrab

I sommeren sidste år mistede en 29-årig mand livet i en ulykke på gokartbane.

Banen ejes af Bowl'N'Fun i Esbjerg, og virksomheden er nu blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Anklagemyndigheden ønsker med straffesagen at gøre selskabet ansvarlig for, at gokartbanen ikke var tilstrækkeligt vedligeholdt og efterset forud for ulykken, hvor den 29-årige bliver ramt af et metalrør og efterfølgende afgår ved døden,' oplyser politikredsen.

Ulykken skete 28. juni 2022. Ekstra Bladet har været i kontakt med politikredsen, som ikke kan oplyse, hvordan virksomheden forholder sig til tiltalen.

Retssagen finder sted ved Retten i Esbjerg 28. august.