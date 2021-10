Brændende containerskib evakueret

Et containerskib, der ligger ud for Victoria i Canada, er blevet evakueret, efter flere containere er brudt i brand

16 besætningsmedlemmer er blevet evakueret fra det brændende containerskib Zim Kingston, der ligger ud for Victoria i Canada.

Det sker på opfordring og med hjælp fra den canadiske kystvagt og den maritime redningstjeneste.

Ifølge den canadiske tv-station CBC var der omkring klokken syv dansk tid ild i ti containere, mens skibet har tabt omtrent 40 containere.

I omegnen er 40 containere er røget i vandet, efter der udbrød brand på skibet. Foto: US Coast Guard

Giftgasser

De lokale myndigheder har oprettet en nødzone i en radius af en sømil fra skibet, hvor andre skibe bliver ledt udenom.

Det skyldes blandt andet, at der flyder containere rundt i vandet, men også af sundhedsmæssige årsager.

Det fremgår nemlig af beredskabets hjemmeside, at skibet foruden røg også udleder giftgasser.

Foto: Canadian Coast Guard

Brandfarlig last

Ifølge tv-stationen indeholder skibets last blandt andet store mængder potassium amylxanthate, der ofte bruges til minedrift, og som af de canadiske myndigheder både er klassificeret som brandfarlig og miljøskadelig for livet i havet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, og myndighederne har endnu ikke fundet en årsag til branden.

Skibet er bygget i 2008 og sejler under maltesisk flag ifølge Vesselfinder.