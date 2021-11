Brænder huse af med vilje

Rigtige huse bliver omdannet til gerningssteder og brændt af som led i at gøre de danske brandteknikere endnu dygtigere til at afsløre brandenes hemmeligheder

I løbet af bare de seneste to år har der været fire drab på Sjælland, hvor gerningsstedet var sat i brand.

Men da brandvæsnet fandt en død mand under slukningsarbejdet i et rødt murstenshus i Guldborgsund kommune i september i år, var det bare en øvelse. Og offeret var kun en dukke.

Men formålet er seriøst.

Rigspolitiets National Kriminalteknisk Center har indledt et nyt samarbejde med Guldborgsund Kommune, hvor de kan fingere gerningssteder i huse, der alligevel er nedrivningsmodne, og derfor kan ødelægges af brand.

Her træner politiets brandefterforskere, der en gang om året skal deltage i en større øvelse for at træne deres kundskaber og blive klogere på de spor, som brande efterlader på et gerningssted.

Røggasser antændt

Det hele filmes, så de efterfølgende kan sammenholde deres konklusioner med det, der virkelig skete. Det lokale politi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, brandhunde, gerningsstedsteknikere og brandvæsnet deltager også i fuldskala-øvelsen.

Bjarne Paulsen Husted fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, der er lektor PÅ Universitetet i Lund og på DTU, hvor han underviser kommende brandingeniører, fortæller, at den højeste målte temperatur ved branden var omkring 850 grader celsius.

- På et tidspunkt bliver det så varmt, at røggasserne i loftet også antændes, siger han og fortæller, at man også kan se, at det ryger fra andre emner langt fra branden.

- Det skyldes stråling fra det varme røggaslag, som får tingene til at pyrolysere. Det vil sige, at de er så varme, at de afgiver brændbare gasser, siger han.

Se brandens udvikling her:

Tidligere foregik den årlige certificering i en brandby, altså opsatte kulisser, i Sverige.

- Jo mere realisme, der er, jo bedre træning bliver det også for vores efterforskere, siger Sajjad Haider, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) og fortsætter:

- Det er bare et mere realistisk miljø, som giver en helt anden træning og forståelse for, hvordan branden udvikler sig inde i sådan et hus, siger han.

Der er tale om fuldskala-øvelser, og der er perspektiver for at udvide det med endnu flere aktører, fortæller vicepolitiinspektør Sajjad Haider. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet fået lov til at følge sporudlægningen, ildspåsættelsen og brandteknikerne og gerningsteknikernes arbejde på tætteste hold. Læs reportagen og se de mange billeder her.