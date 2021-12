Brændstofsalg til krig i Syrien koster dansk firma millionbøde

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Selskaberne Dan-Bunkering og Bunker Holding idømmes tirsdag millionbøder for brud på EU's sanktioner vedrørende Syrien. Direktør får fire måneders betinget fængsel.

Selskaberne er af Retten i Odense fundet skyldige i at have solgt 172.000 ton jetbrændstof i strid med et EU-forbud.

De store mængder blev solgt til det russiske militær. Leverancerne fandt sted i Tyrkiet og i europæiske havne tæt på Syrien. Bagmandspolitiet har fremlagt beviser for, at brændstoffet blev sejlet til Banias i Syrien, mener retten.

Dan-Bunkering er idømt en bøde på 30 millioner kroner, mens straffen til moderselskabet er en bøde på fire millioner kroner.

Keld R. Demant, der er administrerende direktør i Bunker Holding og bestyrelsesformand for Dan-Bunkering, idømmes fire måneders fængsel. Han skal dog ikke afsone. Straffen gøres betinget.

Chefen er kendt skyldig i brud på sanktionerne under særligt skærpende omstændigheder. Men hans overtrædelse af straffeloven er uagtsom, lyder det fra retsformanden, dommer Jens Lind, da han redegør for dommen.

Desuden konfiskeres fortjenesten på godt 15 millioner kroner. Helt præcist skal statskassen have 15.650.472 kroner og 82 øre.

- Vi kommer til at bede om betænkningstid, siger advokat Jacob Skude Rasmussen, der har forsvaret Dan-Bunkering. Samme melding kommer fra de advokater, der forsvarer Bunker Holding og Keld R. Demant.

Handlerne blev indledt i efteråret 2015, netop da Rusland var gået ind i borgerkrigen i Syrien på præsident Assads side.

I alt skete der 33 leverancer. Med slukkede signaler sejlede de russiske tankskibe 'Yaz' og 'Muhkalatka' brændstoffet til Syrien, er det kommet frem under sagen.

En ekspert fra Forsvarsakademiet har under sagen sagt, at Ruslands indtræden i krigen var et vendepunkt. Og det har også optaget Bagmandspolitiet.

- Det siger noget om grovheden af denne her overtrædelse, at det er gået ind i tankene på russiske jagerfly, som på vegne af Assad har bombet oppositionen til Assad, sagde senioranklager Anders Rechendorff under sin procedure.