Bragede ud over klippe: Overlever chok-ulykke

En kvindelig bilist må have fået noget af et chok, da hun torsdag kørte sin røde Mini Cooper ud over en stejl klippe på øen Isle of Man i Det Irske Hav.

Kvinden havnede i en kløft, hvor hun selv kunne kravle ud af bilen, men hun havde brug for hjælp til at komme op til vejen igen. Derfor blev en redningsaktion sat i gang.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Independent.

Kvinden var den eneste person i bilen, da den forulykkede. Foto: Douglas Coastguard

Brandvæsnet blev assisteret af kystvagten, og det lykkedes at få kvinden op fra kløften. Hun blev bragt til behandling for mindre skader på hospitalet.

- Den eneste person i køretøjet var selv kommet ud, men havde brug for hjælp fra redningsfolkene til at komme i sikkerhed, udtaler en talsperson fra brandvæsnet.

Bilen var havnet tæt på vandet i bunden af en kløft. Foto: Douglas Coastguard

Brandvæsnet og kystvagten brugte tre timer på at bjærge bilen op fra ulykkesstedet ved hjælp af en kran.

Ulykken skete torsdag aften omkring klokken 23.15 ved landsbyen Port Soderick på øens østkyst.