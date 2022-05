Brager ind i huse: Mand i kritisk tilstand

En mand er i kritisk tilstand, efter at han tirsdag formiddag kørte sin bil ind i to huse i Jerslev.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

- Vi får en anmeldelse klokken 11.35 om, at en personbil havde ramt to huse. Der er sket det, at føreren formentlig har fået et ildebefindende, fortæller Poul Fastergaard.

- Han er bragt med ambulance til Aalborg Traumecenter, fortsætter han.

Foto: René Schütze

Ingen fare for beboerne

Mandens pårørende er endnu ikke underrettet, hvorfor vagtchefen ikke kan oplyse alderen på ham.

Der er ikke andre tilskadekomne i ulykken. Bilen og husene har lidt materielle skader.

- Men der er ikke sammenstyrtningsfare, og der har ikke været brug for at evakuere nogen, siger Poul Fastergaard.