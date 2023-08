Brand-amok: Dukkede op på politistation og tilstod

En ung mand tilstod fredag at have påsat tre brande i Nakskov

Et kolonihavehus, et skur og et shelter.

En 28-årig mand meldte fredag sig selv til politiet for at have sat ild til forskellige huse og skure hen over sommeren.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Fængslet

Manden gik således ind på politistationen i Nakskov og tilstod selv sine ugerninger.

Han berettede at have sat ild til et kolonihavehus i Haveforeningen Birkely 26. juli, et skur på Lupinvej 27. juli samt et shelter i Teglværksskoven på Helgenæsvej.

Han blev anholdt klokken 13.36 på politistationen og sigtet for forsætlig brandstiftelse.

Lørdag blev den 28-årige fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet frem til 17. september.