Brand flere steder i aftes: Frygter pyroman

Der var tirsdag aften brand flere steder på Nørrebro. Politiet formoder, at brandene kan være påsatte, og at der i så fald muligvis er tale om den samme gerningsmand

Tirsdag aften var der brand flere steder rundt omkring Nørrebro i København, herunder i en institution på Tagensvej.

Det oplyste Hovedstadens Beredskab på Twitter. Beredskabet har tirsdag aften dæmpet branden i facade og tagudhæng, oplyser de efterfølgende. Der har desuden været tilkaldt skadeservice.

Foto: Kenneth Meyer

Brand i biler flere steder

I alt er politiet rykket ud til fem brande tirsdag aften, lyder det fra politiet.

Ifølge vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer er det oplagt, at brandene har en sammenhæng, da de har fundet sted mellem klokken 22.00 og 23.00 i et 'geografisk mindre område' i det nordvestlige København.

- Det er alene tiden og geografien, der gør, at det er nærliggende at tro, at det er samme gerningsmand, siger Henrik Stormer.

Foto: Hovedstadens Beredskab

Københavns Politi vurderer, at brandene kan være påsatte.

- Brandene er tæt på hinanden, så vi formoder, at det er en samme gerningsmand, siger Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Efter midnat natten til onsdag har Københavns Politi ingen mistænkte i sagen.

- Vi leder efter personer, der kan have set noget. Det er klart, hvis man har set en med en benzindunk og en fakkel i hånden, så giver det anledning til mistanke, siger Henrik Stormer, der understreger, at politiet ikke ved, hvad der har antændt brandene på nuværende tidspunkt.

Natten mellem tirsdag og onsdag er politiet ekstra til stede i området, hvor der også bliver sikret spor til videre efterforskning.

Foto: Kenneth Meyer

