Brand for anden gang på en uge: Tyder på ildspåsættelse

Politiet mistænker, at der er tale om ildpåsættelse, efter der to gange på en uge er udbrudt brand i halmballer hos samme ejer

For under en uge siden opstod der brand i 1200 halmballer i et område ved Tystrup nær Faxe.

Tirsdag aften udbrød der brand i halmballer hos samme ejer, og det får nu politiet til at mistænke, at der er tale om påsatte brande.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt til TV 2 Øst.

Selvantændelse ikke sandsynligt

Han udtaler, at det 'nok ikke er sandsynligt', at der er tale om selvantændte brande, og at 'mange ting peger i retning af, at det er påsat'.

Tirsdagens brand er under kontrol, men af sikkerhedshensyn har brandvæsenet sat brandvagter ind for at sikre, at flammerne ikke blusser op igen.

I forbindelse med de to brande er området blevet nøje undersøgt af både hundepatruljer og politiets teknikere.

Søger vidner

Til TV 2 Øst siger Lars Denholt, at man meget gerne hører fra eventuelle vidner, der kan have set noget.

- Har man set noget ude i området, skal man ringe til os og fortælle, hvad man har set, så skal vi nok sortere i det, siger han til mediet.

Politiet kan kontaktes på 114.