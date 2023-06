Brand i båd: Tre tilskadekomne

Mandag formiddag er politi og brandvæsen til stede på Rungsted Havn.

Her er der ild i en båd. Derfor var man gået i gang med at evakuere havnen, oplyste Nordsjællands Politi ved 11.30-tiden.

I et tweet skrev politikredsen, at man skulle holde sig på god afstand af branden. Men i et opfølgende tweet kort før middag skriver politiet, at evakueringen er aflyst.

Foto: Kenneth Meyer

Branden er nu under kontrol, oplyser polititet.

Derudover lyder meldingen, at der er tre tilskadekomne.

Der er dog intet om deres tilstand.

Her ses resterne af den udbrændte båd. Foto: Kenneth Meyer

