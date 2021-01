Brand i Burger Shack

Politiet har haft afspærret Jægergårdsgade i Aarhus i begge retninger efter en brand i en restaurant.

Branden opstod i burger-restauranten Burger Shack på Jægergårdsgade 57.

- Der er opstået brand i deres udsugning. Det er formentlig stegefedt, der har sat gang i branden, siger Østjyllands Politis vagtchef, Martin Christensen, til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at udsugningen løber udvendigt på bygningen og gennem skorstenen.

Derfor blev alle beboere i opgangen evakueret.

- Vi er stadigvæk i gang med at tjekke, at alt er okay, så beboerne kan komme retur til deres lejligheder.

Jægergårdsgade blev afspærret for at give beredskabet plads til at arbejde. Afspærringen har ikke skabt store udfordringer, idet gaden ifølge politiet ikke er særligt trafikeret.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

