Brand i butik midt i København

Hovedstadens Beredskab er mandag eftermiddag til stede i Oehlenschlægersgade i København, hvor der er udbrudt brand i en butik.

Det fortæller Frank Mikkelsen, der er vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.

- Vi er i gang med at foretage slukning af en brand i en butik i Oehlenschlægersgade, hvor der har været en kraftig røgudvikling, siger han.

Han oplyser videre, at man fik en anmeldelse om branden mandag klokken 13.27, og at der ikke er nogen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Branden er opstået i stueetagen, og ifølge B.T. er der tale om en butik, som ligger ved siden af en frisørsalon.

- Vi er i gang med at få ventileret i opgangene, som røgen har spredt sig til. Inden vi færdiggør vores indsats, skal vi sikre os, at branden ikke har spredt sig til etageadskillelsen over, siger Frank Mikkelsen.

Kort før klokken 14.30 skriver Hovedstadens Beredskab på det sociale medie Twitter, at man har begrænset røgen.

- Vi har foretaget eftersyn i bygningens opgange, der er ingen tilskadekomne, lyder det videre.

Beredskabet oplyser også, at det forventer at være på stedet en rum tid endnu for at slukke branden helt.