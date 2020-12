Brand i ejendom: Beboere evakueret

Sen lørdag eftermiddag opstod der en meget voldsom brand i en beboelsesejendom på Gildbrovej 53 i Ishøj.

Udrykningskøretøjer blev tilkaldt til stedet 16.44, hvor der var meldinger om en kraftig brand med flammerne stående ud af vinduerne i en lejlighed på 2. sal.

Ekstra Bladets mand på stedet kan dog fortælle, at branden er under kontrol, men at de voldsomme flammer har udbrændt lejligheden totalt.

Vestegnens Politi skriver på Twitter, at de sammen med brandvæsnet fortsat er til stede på adressen, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang.

2 beboere er blevet kørt til tjek for røgforgiftning, men der er umiddelbart ingen personskade, skriver politiet ligeledes.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

Slukningsarbejdet pågår fortsat i lejligheden, der er totalt udbrændt ifølge Ekstra Bladets mand på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...