Brand i etageejendom: Borgere evakueret

Ilden er brudt igennem taget, oplyser politiet. Ordensmagten oplyser også, at de er påbegyndt evakuering. Der er ingen meldinger om tilskadekomst

Der er udbrudt brand i en etageejendom i Nørregade i Esbjerg, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi mandag aften på Twitter.

'Brand og politi på stedet og evakuering er påbegyndt', skriver politikredsen altså på Twitter.

Politiet oplyser, at branden er brudt igennem taget, og to etageejendomme er blevet evakueret. Brandvæsnet arbejder fortsat med at nedkæmpe branden, skriver politiet på Twitter.

Politiet har samtidig spærret Nørregade af hensyn til redningsarbejdet, og fordi de frygter nedstyrtningsfare.

Der er ingen meldinger om tilskadekomst.

Branden blev anmeldt klokken 18.49, hvorefter Sydvestjysk Brandvæsen og politiet rykkede til stedet, skriver JydskeVestkysten.

Ekstra Bladet følger sagen ...