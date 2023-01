Brand i etageejendom: Flere evakueret

Flere personer er søndag eftermiddag evakueret i forbindelse med en brand på Vasevej i Birkerød.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Christian Illum til Ekstra Bladet.

- Det er en etageejendom på Vasevej 82. Der er to etager, og alle beboere er evakueret. Vi er i gang med at evakuere beboere i nummer 80 og 84 for en sikkerheds skyld, siger han.

Anmeldelsen indløb 15.20, så det er for nuværende sparsomt med informationer.

Han oplyser desuden, at Vasevej er spærret.

- Brandvæsenet er i gang med at slukke branden, og politiet er til stede for at finde frem til årsagen, lyder det.

Der er ikke nogen meldinger om personskade.

Ekstra Bladet følger sagen ...