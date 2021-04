Østjyllands Politi har evakueret flere personer, efter der er udbrudt brand i en etageejendom på Marselisborg Allé i Aarhus.

Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig over for Ekstra Bladet.

- Der er nogle, der har fået røgforgiftning, men jeg har ikke noget overblik over det, oplyser vagtchefen.

På Twitter skriver Østjyllands Politi, at branden er under kontrol. De beder desuden borgere om at give plads til redningsmandskabet på stedet.

