Brand i ferieby

En brand er brudt ud i den vestjyske ferieby Søndervig.

Flammerne står ud af en bygning, som huser flere ferielejligheder på Badevej.

Det oplyser Midt og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Branden skyldes formentligt en grill, der har stået på en altan og har fået fat i taget, siger Jesper Brøndum, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Anmeldelsen om branden i feriebyen tikkede ind hos politiet 15.42. De melder om ingen tilskadekomne og alle skulle ligeledes være ude af bygningen.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet opfordrer til, at naboer så vidt muligt holder sig indendørs med lukkede vinduer for at undgå røgen.

Røgen skulle strække sig til Klitvejen i øst, Lodbergsvej i nord, og Sletten i syd.

- Det brænder fortsat, og man forsøger at redde inventar, siger Jesper Brøndum.

Bygningen er en moderne kopi af egnens gamle badehotel 'Hotel Klitten', som blev brændt ved lukningen i 1990'erne. .

Ekstra Bladet følger sagen...