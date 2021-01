Brand i flere biler i garage: Kan være banderelateret

Sent tirsdag aften fik politiet en anmeldelse om brand i en biludlejningsgarage i Hørsholm i Nordsjælland

Der er omkring 23.30 tirsdag aften gået brand i en række biler i en garage i Hørsholm på Nordsjælland.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse om, at der er noget ildebrand, og så kører vi selvfølgelig ud med brandvæsnet.

- Brandvæsnet får det slukket, og nu skal vi have undersøgt, hvad der er sket derude, siger vagtchef Flemming Hansen.

- Har i en formodning om, at det er påsat?

- Det er i hvert fald sjældent, der bare går ild i biler af sig selv.

- Arbejder I ud fra, at det kan være rocker- eller banderelateret?

- Ja. Vi ved det ikke, men vi efterforsker i hvert fald bredt. Der er ikke nogen anholdte, siger vagtchefen.

Ingen personer er kommet til skade i branden, men der er sket en hel del materiel skade.

- Der er seks biler, der har brandskade, og så er der lidt flere, der har sodskade. Og et par motorcykler, siger vagtchefen.

Politiet bekræfter desuden, at der er tale om et privat biludlejningsfirma, samt at de har talt med ejeren af stedet.