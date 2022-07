Brand i fordelerstation: Flere kan miste strøm

Torsdag eftermiddag er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykket ud til en brand i en fordelerstation på Birkemosevej i Korsør.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jakob Jensen til Ekstra Bladet.

- Som jeg har forstået det, så skulle det være en fordelerstation. Så det kan være, at der er nogle andre af de transformatorstationer i området, det bliver nødvendige at slukke for for at reparere skaderne efter branden, fortæller han.

- Det betyder, at der muligvis er nogle, der mister strømmen, når det skal laves.

Vagtchefen fortæller, at han ikke er klar over, om der allerede er nogen i området uden strøm. Han kan ikke i skrivende stund komme med en tidshorisont.

Ifølge Jakob Jensen besværliggør dét, at der er tale om en fordelerstation, formentlig brandvæsenets arbejde.

- Der er kraftig strøm i sådan én, så det skal være med omtanke, at branden skal slukkes.

Vagtchefen opfordrer til, at man holder sig på afstand af røgen fra stedet.

