Brand i Grenå: Person i kritisk tilstand

Politi, brandvæsen og ambulancer er massivt til stede i det centrale Grenå.

Tidligere på aftenen udbrød der voldsom brand i en villa, og en person er i kritisk tilstand, siger Flemming Lau, der er vagtchef i Østjyllands Politi.

- Personen er blevet fløjet til Rigshospitalet. Der er ikke flere tilskadekomne, siger han.

Politiet kan ikke sige noget om, hvad der har forårsaget branden. Bygningen er nemlig ustabil, så de kan ikke komme ind og undersøge det nærmere.

Flemming Lau oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke længere er voldsom brand, men på grund af villaens ustabile tilstand, er der risiko for, at årsagen til branden først kan blive undersøgt til bunds i morgen.