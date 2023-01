Brand i hus: Søg væk fra området

Politiet og brandvæsen er til stede i Assens, hvor der er udbrudt brand i et hus

Der er brand i et hus på Østergade 80 i Assens på Fyn.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Ekstra Bladet har talt med vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Tannquist, der siger, at røgen er opstået i en etageejendom i to etager, der er bygget sammen med et baghus.

- Folk i ejendommen og nærliggende ejendomme er blevet evakueret. Der er umiddelbart ikke nogen, der er kommet til skade i forbindelse med branden, siger han.

- Træk væk

På Twitter opfordrer politiet folk til at trække væk fra området og røgen.

- Røg er som udgangspunkt ikke sundt. Det er dog ikke røg i en koncentration, der gør, at vi skal evakuere en masse i området, siger Kenneth Tannquist.

- Men vi opfordrer folk til at trække sig væk fra området for at kunne skabe bedre plads til beredskaberne.

I et opfølgende tweet skriver politiet, at man har valgt at spærre Østergade mellem rundkørslen ved Møllevej og frem til Jerichhausgade.