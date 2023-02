Brand i industribygning: 40 brandfolk kæmper mod flammerne

Københavns Vestegns Politi og brandvæsenet er mandag morgen rykket ud til en brand i en industribygning på Hadsundvej i Rødovre.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Slukningen afgiver en del damp/røg, som driver vinden mod øst', står der i tweetet.

Til Ekstra Bladet oplyser vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Thomas Christensen, at anmeldelsen indløb klokken 4.44.

- Hvad der præcis er brændt, er jeg usikker på, og vi kender heller ikke årsagen endnu, siger han.

Ingen meldinger om tilskadekomne

Han oplyser omkring klokken 7, at branden er under kontrol, men at slukningsarbejdet fortsat er i gang.

Foto: Kenneth Meyer

- Det, vi skriver om røgen, skal ikke forståes således, at der er stor fare. Det er lige så meget for at at gøre opmærksom på, at der er den her røg. Men det er på tilbagetog.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab klokken 7.15, at 40 brandfolk er til stede ved branden, men at de ikke forventer yderligere spredning. Dog regner de med, at det bliver 'en længerevarende indsats'.

Seneste melding lyder, at der ikke er nogen, der er kommet til skade.

