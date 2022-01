Brand i industribygning blusset op igen

Opdatering onsdag klokken 04.52:

Branden er onsdag morgen blusset op igen.

- Der er stadig godt gang i det. Der er dog ikke så meget røgudvikling, så det behøver beboere i nærheden ikke at bekymre sig om, oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Mads Dam til Ekstra Bladet.

Tirsdag aften er der udbrudt brand i en industribygning på Balderbuen i Hedehusene.

Der har været tilkaldt en ambulance til stedet, men aller er sluppet ud uden skader.

Sådan lyder det fra vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm.

Politiet sendte efterfølgende sendt et tweet ud om politiets arbejde. Her lød det blandt andet, at folk i nærheden af industribygningen skulle 'lukke døre og vinduer'.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...