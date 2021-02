Brand i institutioner: Tre drenge anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi anholdt i går tre drenge, der mistænkes for at stå bag to brande tidligere på ugen.

- De tre blev anholdt i går fredag, og den ene, der er 16 år, fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør, fortæller Kirstine Mathiesen, central efterforskningsleder, Københavns Politi.

To andre anholdte er begge 14 år gamle og dermed under den kriminelle lavalder. I stedet er de nu en sag for for de sociale myndigheder.

Første brand var i en institution på Tagensvej natten til 23. februar, mens den anden skete efterfølgende nat.

Her gik det ud over en anden institution på Ringertoften, der ligeledes ligger i København Nordvest.