Brand i køkken: Kollegie evakueret

Hovedstadens Beredskab er lørdag formiddag rykket ud til en anmeldelse om kraftig røgudvikling fra kollegiet Hvidovre Hospitals Kollegie på Kettelgård Allé i Hvidovre.

- Vi er i gang med slukningsarbejdet derude. Det drejer sig om en brand i et køkken, siger operationschefen ved Hovedstadens Beredskab Frederik Ryber til Ekstra Bladet.

- Vi ved endnu ikke, om det har spredt sig til andre etager eller andre værelser, understreger han.

Det betyder, at en del af kollegiet er blevet evakueret.

- Der er umiddelbart ingen personskader, siger operationschefen.

Beredskabet meddeler, at der er tale om et stort kollegie med flere dele, og man er stadig i gang med at danne sig et overblik over, hvor hvor omfattende branden er.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...