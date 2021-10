Brand i kollegiebygning: Beboere evakueret

Der er udbrudt brand i et vaskerum, hvor der udvikles kraftig røg. Enkelte beboere er blevet evaukeret

OPDATERING

Der var brand i noget tøj i en tørretumbler i en fælles vaskestue. Røgdykkerne har slukket branden. Der er ingen tilskadekomne.

Københavns Politi modtog mandag klokken 16.14 en anmeldelse om ildebrand på Lyngbyvej 172 i København.

Politiet og brandvæsnet er rykket talstærkt ud til adressen, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind til Ekstra Bladet.

- Der er ild i et vaskerum i en kollegiebygning. Vi er fremme derude, og der er kraftig røg. Brandvæsnet er lige ankommet, og vi har evakueret enkelte beboere, siger vagtchefen.

Vagtchefen fortæller yderligere, at der umiddelbart ikke er personskade i forbindelse med branden, men ordensmagten og brandvæsnet er i skrivende stund ved at danne sig overblik over sitationen.

Hovestadens Beredskab oplyser på Twitter, at de har indsat røgdykkere til eftersøgning og slukning.

Det er endnu uklart, hvorvidt branden har spredt sig, lyder det fra vagtchefen.

Ekstra Bladet følger sagen ...