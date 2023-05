Brand i Korsør: Politiet advarer om røg

Politi og brandvæsen er til stede ved en brand i Korsør.

Det er en gammel industribygning, der står i flammer i en sådan grad, at røgen fra branden driver ind over Korsør by.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

'Røgen fra branden i Korsør driver ind over byen. Søg væk fra røgfanen og undgå ophold i røgfyldt område,' lyder det.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Derudover råder politiet til, at man lukker døre og vinduer, ligesom det også oplyses, at trafikken omkring brandstedet reguleres.

'Følg politiets - og Brandvæsenets anvisninger og hold afstand til brandstedet og røgen,' skriver politiet på Twitter.

Sydsjællands og Lolland-Falsters ønsker ikke at kommentere branden over for Ekstra Bladet.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix