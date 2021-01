En lejlighed i Kokkedal er i brand. Et ældre ægtepar er blevet reddet ud af lejligheden

Nordsjællands Politi modtog klokken 13.23 onsdag en anmeldelse om en brand i en lejlighed på stueetagen på Egedalsvænge i Kokkedal.

- Et ældre ægtepar, der bor i lejligheden er blevet reddet ud. De var kontaktbare, men er blevet kørt til tjek på hospitalet, siger Henriette Døssing, pressevagt i Nordsjællands Politi.

Lidt over klokken 14 skriver Nordsjællands Politi på Twitter, at branden er slukket, og at man på nuværende tidspunkt ikke kender årsagen til branden.