Brand i lejlighed: En person er død

Politiet oplyser nu, at en af de svært tilskadekomne personer i brand her til morgen i lejlighed nordvest for København er afgået ved døden

En af de to voksne personer, som her til morgen blev evakueret efter en brand i en lejlighed på første sal på Måløvvang nordvest for København er nu erklæret død.

Det bekræfter politiet i en pressemeddelelse.

Morten Steen, vagtchef i Københavns Vestegns Politi, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der er tale om en 76-årig mand, og at han formentlig døde som følge af røgforgiftning.

Politiet oplyser samtidig, at det andet offer for branden, en 54-årig kvinde, fortsat er indlagt, og at hendes tilstand har stabiliseret sig. Kvinden er ramt af en del forbrændinger og har også pådraget sig en røgforgiftning.

Morten Steen, vagtchef i Københavns Vestegns Politi, oplyste i morges til Ekstra Bladet, at politiet modtog det første alarmopkald om branden klokken 6.23.

Foto: Kenneth Meyer

- Den nøjagtige brandårsag kender jeg ikke, men vi har på nuværende tidspunkt ikke mistanke om, at der kunne være tale om en påsat brand, sagde han.

Den seneste opdatering fra politiet er, at efterforskningen stadigvæk tager udgangspunkt i, at der var tale om en tragisk ulykke.

Branden udløste en omfattende udrykning med tre ambulancer og en lægeambulance og flere køretøjer fra Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladets udsendte på stedet var vidne til, at en kvinde blev kørt af sted til akut hospitalsbehandling.

Foto: Kenneth Meyer

Det lykkedes hurtigt brandfolk på stedet at forhindre, at branden bredte sig til andre lejligheder i etageejendommen på Måløvvang.

Mandskabet på stedet koncentrerede sig derefter om at fastholde kontrollen og sætte en efterslukning i værk.

Politiet oplyser, at den afdødes pårørende er underrettet om udviklingen.