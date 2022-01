Brand i lejlighed i København

Flere beboere måtte tidligt lørdag aften kortvarigt forlade deres hjem i forbindelse med en brand i en lejlighed på Boyesgade i København.

Det oplyste Hovedstadens Beredskab på Twitter, hvor de nu skriver, at branden er slukket, og at ingen er kommet til skade.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg fortæller, at man modtog anmeldelsen klokken 17.32.

- Da vi kom frem, var beboerne ude af lejligheden, og flere andre beboere havde søgt ned i et kælderlokale, fortæller Martin Kajberg.

Politiet arbejder ud fra beboernes forklaring om, at ilden nok er opstået i forbindelse med, at et askebæger er blevet tømt i en skraldespand.

- Det undersøger vi nærmere, men alt tyder på, at det er sådan, det forholder sig, siger Martin Kajberg.