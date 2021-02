Brand i lejlighed: To personer forgiftet af røg

Politiet har foreløbig ingen mistanke om, at brand her til morgen i lejlighed nordvest for København var en ildspåsættelse

To voksne personer er kørt til akut behandling for røgforgiftning efter en voldsom brand her til morgen i en lejlighed på første sal på adressen Måløvvang nordvest for København.

Det bekræfter Morten Steen, vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi blev kaldt ud af et alarmopkald klokken 6.23. Den nøjagtige brandårsag kender jeg ikke, men vi har på nuværende tidspunkt ikke mistanke om, at der kunne være tale om en påsat brand, siger han.

Det er lykkedes brandfolk at slukke ilden og forhindre den i at brede sig til andre lejligheder i etageejendommen. Foto: Kenneth Meyer

Branden udløste en omfattende udrykning med tre ambulancer og en lægeambulance og flere køretøjer fra Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladets udsendte på stedet var vidne til, at en kvinde blev kørt af sted til akut hospitalsbehandling.

- Vi er på et meget tidligt stadie i undersøgelserne, og jeg vil ikke sige noget om de tilskadekomne personers alder og køn og skadernes omfang. Men to personer har i hvert fald fået røg. Om der også er brandsår, ved jeg ikke, siger Morten Steen.

Københavns Vestegns Politi har ingen mistanke om, at der kunne være tale om en ildspåsættelse. Foto: Kenneth Meyer

Det er lykkedes brandfolk på stedet at forhindre, at branden har bredt sig til andre lejligheder i etageejendommen på Måløvvang.

Ilden skulle i første omgang været slukket, og mandskabet på stedet koncentrerer sig nu om at fastholde kontrollen og sætte en efterslukning i værk.

I en pressemeddelelse fra politiet beskrives de to indlagte personer som 'svært tilskadekomne'.