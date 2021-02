Brand i lejlighed

Der har været ild i en lejlighed på Saxogade på Vesterbro i København. Hovedstadens Beredskab er til stede med røgdykkere, og er i gang med at undersøge hele bygningen.

Michael Jonsen, der er vagtchef i Hovedstadens Beredskab fortæller, at man modtog anmeldelsen klokken 14.54.

Michael Jonsen fortæller også, at branden er slukket, og at man nu er i gang med at lufte ud.

- Der er ingen tilskadekomne, og vi venter nu på skadesservice, siger han.

Branden giver en del røg i området. Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.