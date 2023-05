Brand i Middelfart

Der er brand i en bygning i Middelfart. Branden er under kontrol

Trekantsområdets Brandvæsen er i gang med at slukke en brand i Skrillinge ved Middelfart.

Det skriver brandvæsenet på Twitter.

Her skriver de, at der er tale om en 'voldsom bygningsbrand'.

Ligeledes på Twitter oplyser Fyns Politi, at man skal give plads og holde sig på afstand af hensyn til sikkerheden.

Fyns Politi har siden oplyst, at branden er under kontrol, men at der fortsat er en del røg.

Røgen blæser i sydøstlig retning, og beboere på Langevænget, Ørredvænget og Størvænget bør derfor lukke vinduer og døre.

Opdateres...

En 25-årig mand blev torsdag dømt for at have dræbt sin kæreste og efterfølgende kørt hende og en bil i vandet ved Amager. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app