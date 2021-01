Brand i rockerborg

En brand brød natten til tirsdag ud i rockergruppen Bandidos ejendom på Stubbedamsvej i Helsingør. Nordsjællands Politi oplyser, at der er iværksat en teknisk undersøgelse af brandårsagen, og at det endnu er for tidligt at fastslå brandårsagen.

- Jeg kan bekræfte, at der har været brand på Stubbedamsvej. Den er opstået omkring bygningens tag, siger vagtchef Jakob Tofte til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at der ikke er personer, der er kommet til skade ved branden, som snart blev slukket.

Alarmen indløb kort før klokken 01, og branden havde godt fat, da brandvæsnet ankom til stedet. Politiet kom også i stort antal til stedet og eftersøgte området ved hjælp af hunde.

- Brandårsagen er som sagt ukendt, men under omstændighederne er branden mistænkelig nok til, at vi har valgt at få det undersøgt ved hjælp af teknikere, siger vagtchef Jakob Tofte.

Opdateres ...