Brand i Rønne: Kvinde død

En 60-årig kvinde blev tidligt tirsdag erklæret død efter, at hun livløs var blevet reddet ud af sin røgfyldte lejlighed på Rosenvej i Rønne. Det oplyser Bornholms Politi til Ekstra Bladet.

- Vi blev kaldt ud til en bygningsbrand, hvor der var melding om, at der var sod i døråbningen til en lejlighed, og at døren var varm. Evakuering var igangsat for hele opgangen, da politiet nåede frem som de første, siger vagthavende Mikkel Brochorst tidligt tirsdag.

- Vi lokaliserer hurtigt lejligheden og sparker døren ind og konstaterer, at der er kraftig røgudvikling. Betjentene trækker sig tilbage, og samtidig når brandvæsnet frem og sender røgdykkere ind i lejligheden. Der finder de en livløs kvinde.

- Kvinden bliver tilset på stedet af ambulancefolk, som konstaterer, at hun har hjertestop, og hun bliver på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital klokken 04.46 erklæret død af sine kvæstelser, siger Mikkel Brochorst og fastslår, at man først, når der har været afholdt ligsyn, endeligt kan fastslå, hvad kvinden er død af.

- Meldingen fra hospitalet er, at hun er ramt af hjertestop, og om det så er direkte forårsaget af røgforgiftning, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Fakta er, at der har været en brand, og at der er fundet en livløs person, som så siden er erklæret død, siger Brochorst.

Brandårsagen ventes fastslået, når de tekniske undersøgelser på stedet går i gang tirsdag formiddag

- Branden har formentlig været en glødebrand, så der har ikke været kraftige flammer. Det har ulmet, og der har været en del røg.

- Det hele er nu under kontrol derude, og indsatslederen har vurderet, at det atter er sikkert at færdes i bygningen, hvorfor de personer, der er bosiddende i ejendommen, er vendt tilbage til deres boliger, siger vagthavende Mikkel Brochorst.

De pårørende er med assistance fra andre politikredse blevet underrettet om branden.