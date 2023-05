Brand i skole

Søndag eftermiddag er politi og brandvæsenet til stede ved Gedved Skole, hvor der er opstået brand.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad. Over for Ekstra Bladet bekræfter vagtchef Søren Liisberg branden.

- Vi arbejder lige nu med at få røgudviklingen under kontrol. Lige nu går hypotesen på, at det skulle være nogle solceller på skolens tag, der skulle have startet branden, fortæller han i en kommentar til Ekstra Bladet.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne.

Vurderingen fra Sydøstjyllands Politi er, at røgen bliver fortyndet, når den stiger til vejrs, men at borgere stadig anbefales til at lukke deres vinduer, hvis de kan lugte den. Foto: BYRD/Kim Sandberg Kristensen

Desuden oplyser han, at myndighederne mødt talstærkt op ved skolen i form af to vogne, to brandbiler, en politibil samt en indtsatsleder.

Gedved Skole ligger i byen Gedved nord for Horsens.

Politiet modtog alarmopkaldet klokken 15.14.

